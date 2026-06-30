Axios: США и Иран в Катаре проведут непрямые переговоры на уровне экспертов

Переговорщики США и Ирана посетят на этой неделе Катар, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме. По его данным, прямых контактов друг с другом они не планируют — стороны проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.