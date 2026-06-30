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Axios: США и Иран в Катаре проведут непрямые переговоры на уровне экспертов

Переговорщики США и Ирана посетят на этой неделе Катар, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме. По его данным, прямых контактов друг с другом они не планируют — стороны проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.

Переговорщики США и Ирана посетят на этой неделе Катар, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме. По его данным, прямых контактов друг с другом они не планируют — стороны проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.

«Спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня отправятся в Доху. Во вторник они встретятся с премьером Катара и другими местными официальными лицами для обсуждения переговоров по Ирану», — написал господин Равид в соцсети X.

По информации CNN, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф уже направляется в Катар.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном 30 июня в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

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