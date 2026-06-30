Игорь Кобзев и Сергей Тен обсудили меры по стабилизации топливного рынка в Приангарье

В настоящее время решается вопрос о поставке 30 000 тонн топлива на АЗС всех работающих в регионе сетей. В таком случае бензин появится не только на АЗС «Роснефти», но и на остальных. Очереди должны уменьшиться и постепенно исчезнуть. Приняты оперативные решения: норма отпуска будет увеличена до 50 литров, заправка в канистры будет запрещена. Независимым операторам АЗС предложено привлечь собственные бензовозы для доставки топлива с нефтебаз «Иркутскнефтепродукта» в труднодоступные и удаленные населенные пункты. ВСЖД рекомендовано оказать содействие в ускоренной доставке топлива с НПЗ. Для предотвращения беспорядков и спекуляций оперативно будет организовано патрулирование АЗС «Роснефти» в ночное время полицией. Федеральная антимонопольная служба инициировала проверки АЗС на предмет контроля уровня цен и количества топлива. Все меры направлены на скорейшую стабилизацию обстановки. Работаем дальше. Прежде всего над тем, чтобы не только выйти из сложившегося кризиса, но и полностью стабилизировать ситуацию с поставками топлива в регионе, — прокомментировал Сергей Тен.