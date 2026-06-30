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Игорь Кобзев и Сергей Тен обсудили меры по стабилизации топливного рынка в Приангарье

Под руководством губернатора Игоря Кобзева состоялось заседание регионального штаба по вопросам обеспечения топливом Иркутской области, в работе которого принял участие депутат Государственной Думы Сергей Тен.

Источник: ТК Город

На днях мы в Госдуме приняли важные экстренные поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на стабилизацию ситуации с обеспечением внутреннего рынка России бензином. Поправки с обратной силой, они будут распространяться на операции, совершенные с 1 июня этого года. Но людям важно разрешение кризиса здесь и сейчас. Без стабильных поставок топлива на АЗС страдают обычные люди, начинает испытывать трудности экономика. Нужны быстрые, решительные и эффективные действия со стороны власти.

В настоящее время решается вопрос о поставке 30 000 тонн топлива на АЗС всех работающих в регионе сетей. В таком случае бензин появится не только на АЗС «Роснефти», но и на остальных. Очереди должны уменьшиться и постепенно исчезнуть. Приняты оперативные решения: норма отпуска будет увеличена до 50 литров, заправка в канистры будет запрещена. Независимым операторам АЗС предложено привлечь собственные бензовозы для доставки топлива с нефтебаз «Иркутскнефтепродукта» в труднодоступные и удаленные населенные пункты. ВСЖД рекомендовано оказать содействие в ускоренной доставке топлива с НПЗ. Для предотвращения беспорядков и спекуляций оперативно будет организовано патрулирование АЗС «Роснефти» в ночное время полицией. Федеральная антимонопольная служба инициировала проверки АЗС на предмет контроля уровня цен и количества топлива. Все меры направлены на скорейшую стабилизацию обстановки. Работаем дальше. Прежде всего над тем, чтобы не только выйти из сложившегося кризиса, но и полностью стабилизировать ситуацию с поставками топлива в регионе, — прокомментировал Сергей Тен.

Напомним, губернатор Игорь Кобзев и Правительство Иркутской области прорабатывают механизмы стабилизации обстановки в регионе, связанной с дефицитом топлива. Введен режим повышенной готовности. «Роснефть» подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива.

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