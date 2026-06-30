Delfi: На границе Эстонии возникла очередь из сотен желающих попасть в Россию

На пограничном переходе между Эстонией и Россией в Нарве образовались большие очереди из желающих попасть на российскую территорию. По данным Delfi, к вечеру 29 июня ситуация на КПП заметно осложнилась.
Сообщается, что количество ожидающих пересечения границы достигло нескольких сотен человек. По словам очевидцев, в отдельные моменты в очереди находились до 500 человек.
Из-за большого наплыва людей время ожидания на пункте пропуска составляет от 12 до 16 часов, передает портал.
До этого эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в августе 2024 года пожаловался, что Москва никак не отреагировала на предложение Таллина насчет измерения дна пограничной Нарвы, чтобы четко обозначить судоходные пути. Уже в конце мая того же года МВД Эстонии заявило, что российские пограничники якобы сняли буи на реке, которые разграничивают судоходные пути.