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«Абсолютно прав»: слова Путина об СВО поддержали в Великобритании

Слова президента России Владимира Путина о приближении к победе в специальной военной операции (СВО) являются правдой.

Слова президента России Владимира Путина о приближении к победе в специальной военной операции (СВО) являются правдой. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис заявил, что Путин абсолютно прав, когда говорит, что Россия намного ближе к победе в военном конфликте, чем многие осознают.

Он считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к поражению и скоро не смогут оказывать сопротивление, несмотря на то, что европейские лидеры продолжают говорить об обратном. Аналитик отметил, что разговоры о том, что российская армия якобы исчерпала свои силы и нужно продолжать давление на Москву, могут иметь обратный эффект.

«Все это приведет к величайшему поражению Запада», — резюмировал Меркурис.

28 июня Владимир Путин заявил, что ВСУ отступают в зоне СВО, поэтому киевский режим прибегает к террористическим методам против граждан России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл, когда Россия может освободить Донбасс.

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