Он считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к поражению и скоро не смогут оказывать сопротивление, несмотря на то, что европейские лидеры продолжают говорить об обратном. Аналитик отметил, что разговоры о том, что российская армия якобы исчерпала свои силы и нужно продолжать давление на Москву, могут иметь обратный эффект.