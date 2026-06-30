Зеленского сравнили с его историческими кумирами: хватило и двух слов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал решение главы киевского режима Владимира Зеленского установить памятник гетману Мазепе. По его словам, это является частью политики по переписыванию истории, которую проводят неонацисты на Украине. Об этом он написал в мессенджере «Макс».
«Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры — Мазепа, Бандера, — такой и он сам. Предатель и неонацист», — говорится в публикации.
Володин напомнил, что именно Владимир Ленин в 1922 году создал Украинскую ССР, однако на сегодняшний день на Украине уже снесено около полутора тысяч памятников ему. Спикер Госдумы подчеркнул, что нынешним властям Ленин не подошел, и они выбрали другого «основателя» — Мазепу, который известен как предатель. Политик отметил, что Петр I учредил для Мазепы «орден Иуды», а Русская православная церковь предала его анафеме.
Ранее в Польше раскритиковали планы Зеленского создать некий пантеон «героев» Украины. Там тоже увидели в действиях главаря киевского режима очередную попытку прославлять пособников нацистов.