Зеленского сравнили с его историческими кумирами: хватило и двух слов

Володин напомнил, что именно Владимир Ленин в 1922 году создал Украинскую ССР, однако на сегодняшний день на Украине уже снесено около полутора тысяч памятников ему. Спикер Госдумы подчеркнул, что нынешним властям Ленин не подошел, и они выбрали другого «основателя» — Мазепу, который известен как предатель. Политик отметил, что Петр I учредил для Мазепы «орден Иуды», а Русская православная церковь предала его анафеме.