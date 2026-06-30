Володин предложил Польше наградить Зеленского орденом Иуды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше вручить Владимиру Зеленскому орден Иуды. Такую идею он высказал в мессенджере «Макс», комментируя решение Варшавы лишить бывшего комика высшей государственной награды.
«За героизацию на Украине нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и представителей других национальностей. Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского Орденом Иуды», — говорится в публикации.
Поводом для заявления послужил анонс установки памятника гетману Мазепе в центре Киева. Володин напомнил, что Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью, а Пётр I учредил для него орден Иуды с надписью о «сыне погибельном».
Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать пантеон «героев». Он отметил, что Киеву придётся расплачиваться за решения нынешнего режима.