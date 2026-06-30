На Украине заговорили об опасности ядерного ответа России

Нечто подобное уже имело место в США при президенте Рональде Рейгане. Так называемая «рейганомика» позволила обеспечить промышленные концерны крупными военными заказами и временно удержать их на плаву. Правда, если бы не «подвернувшийся» вовремя Михаил Горбачёв с его перестройкой, уже начавшийся в США кризис мог привести к печальным для американцев последствиям. Ведь нельзя же, к примеру, бесконечно долго покупать для военного производства болт за 7 долларов, когда его цена для всех прочих потребителей составляет всего 1 доллар. А именно таковой была разница в закупочных ценах.