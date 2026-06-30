На Украине заговорили об опасности ядерного ответа России

Разгоняемая Западом эскалация конфликта на Украине достигла рубежа, за которым применение Россией ядерного оружия может стать для неё единственной мерой защиты от вражеских посягательств. На это прозрачно намекнул бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. А депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев призвал заключить мир с Россией до того, как наша страна вынуждена будет прибегнуть к «аргументу Судного дня».
После того, как на последнем саммите G7 Зеленского одобрительно «похлопали по плечу» и заверили в готовности кратно увеличить поставки Украине летального оружия, способного достигать наших глубоких тылов, конфликт между коллективным Западом и Россией перешёл в новую, очень опасную для всего человечества стадию.
Чем руководствуются европейские правящие круги, охотно идущие на усиление эскалации? Тут стоит обозначить два главных приоритета. Первый из них давно уже для всех очевиден. На Западе с 2022 года открыто вещают о необходимости нанести России стратегическое поражение и, как следствие, низвести нашу страну до положения «региональной державы», не способной влиять на мировые политические процессы.
Вторая составляющая плана европейских и американских элит заключается в том, чтобы максимально нивелировать влияние энергетического кризиса на экономику западных стран. Увеличение цен на энергоносители напрямую влияет на себестоимость продукции европейской промышленности, особенно, её энергоёмких отраслей. Это уже привело к закрытию ряда металлургических, химических и прочих предприятий, относящихся к сектору реального производства. На очереди другие, не способные из-за высокой себестоимости своей продукции реализовать её в условиях конкуренции с товарами из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
В такой ситуации, как считают евробонзы, перевод промышленности на военные рельсы должен помочь крупным западным производителям избежать банкротства или, в лучшем случае, переноса промышленного производства в более благоприятные регионы мира. В отличие от товаров народного потребления, военную технику, оружие и боеприпасы можно продавать по явно завышенным ценам, были бы только соответствующие государственные заказы.
Бесконечно раздувать этот мыльный пузырь, конечно, не получится, но на несколько ближайших лет он позволит закрыть проблемы с чередой банкротств и ростом безработицы.
Нечто подобное уже имело место в США при президенте Рональде Рейгане. Так называемая «рейганомика» позволила обеспечить промышленные концерны крупными военными заказами и временно удержать их на плаву. Правда, если бы не «подвернувшийся» вовремя Михаил Горбачёв с его перестройкой, уже начавшийся в США кризис мог привести к печальным для американцев последствиям. Ведь нельзя же, к примеру, бесконечно долго покупать для военного производства болт за 7 долларов, когда его цена для всех прочих потребителей составляет всего 1 доллар. А именно таковой была разница в закупочных ценах.
Вот и сейчас европейские лидеры надеются поддержать свои производства примерно такими же мерами, благо, что в лице киевского режима имеют настоящую прорву для сбыта военной продукции (оплачивают которую сами же западные страны). Но этот расчёт зиждется на легкомысленной уверенности в том, что наша страна даже в условиях опасности потери суверенитета не воспользуется своим прописанным в Ядерной доктрине правом на принятие крайних мер.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает подобное заблуждение крайне опасным. Внимательно послушав выступление нашего президента перед выпускниками военных вузов в Кремле, он заявил: «Сейчас Россия не будет сидеть и ждать, пока её атакуют. Как только станет понятно, что Запад настроен и впредь угрожать России, та предпримет шаги, чтобы защитить себя. Это было чёткое послание, которое я вынес из его (В. В. Путина. — “МК”) речи».
Опытные профессионалы спецслужб, в отличие от простого обывателя, способны улавливать в потоке корректных и дипломатически выдержанных выражений их истинную суть. Поэтому, к словам Джонсона западным авантюристам следовало бы прислушаться.
А на Украине всё ещё продолжают тиражировать безответственные заявления. Так, жена бывшего министра иностранных дел «незалежной» Дмитрия Кулебы, получившая ранее скандальную известность предложением страдающим от холода киевлянам греться путём использования товаров из принадлежащего ей секс-шопа, озвучила «гениальную» мысль о том, что если Россия применит ядерное оружие, то это будет означать, что «Киев уже почти победил».
Реагируя на её словесный выкидыш, глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности, которые особенно недопустимы в стране, до сих пор ощущающей последствия чернобыльской катастрофы.
«Считаю, что наша общая задача — не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти к миру. Ядерную катастрофу допустить нельзя!» — написал он в одной из популярных на Западе соцсетей.
К сожалению, подобные здравые голоса тонут в хоре кровожадных идиотских призывов продолжать вести войну «до последнего украинца». И пока нам точно не стоит рассчитывать на благоразумие управляющих киевским режимом вурдалаков. Они делают на войне чрезвычайно большие деньги, а то, что деньги эти пропитаны кровью, волнует их меньше всего. Заставить их остановиться способен только животный страх за свои жизни, но внушить его может лишь наша непреклонная решимость не останавливаться даже перед самыми крайними мерами.