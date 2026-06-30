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Лукашенко вместе с сыном Николаем посещает Пекинский университет

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего визита в КНР посещает Пекинский университет.

Источник: Telegram / Пул Первого

«В программе — встреча с руководством университета, обсуждение дальнейшей совместной работы», — сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Telegram-канал опубликовал фото встречи президента Беларуси с руководством вуза, на которой присутствует и младший сын белорусского лидера Николай. Ранее глава государства рассказывал, что его сын является выпускником Пекинского университета.

По сообщению БелТА, белорусский лидер примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности «биотехнология». Этот проект реализуется между ведущими высшими учебными заведениями двух стран.

Старейший вуз Китая.

Пекинский университет, известный также как Бэйда, является одним из старейших и наиболее престижных вузов Китая. В структуру Бэйда входят более 50 институтов прямого подчинения, предлагающих обучение по 137 направлениям бакалавриата. Здесь действует свыше 264 исследовательских лабораторий, а его библиотека, фонд которой насчитывает более 10 миллионов книг, считается одной из крупнейших в Азии. По данным на декабрь 2025 года, в университете обучается около 50 тысяч студентов, а преподавательский и административный штат превышает 13 тысяч человек.

Александр Лукашенко посещает университет не впервые. В сентябре 2016 года он выступал перед студентами этого вуза. В 2023 году, во время очередного визита в КНР, президент встречался с секретарем партийного комитета университета Хао Пином и даже принял участие в товарищеском хоккейном матче с командой учебного заведения.

В 2024 году белорусский лидер принимал в Минске секретаря парткома Пекинского университета и представителей китайских вузов. А в 2025-м в белорусской столице состоялась его встреча с ректором Бэйда Гун Цихуаном, когда делегация университета посещала Беларусь.

В 2022 году было соглашения между Белорусским государственным университетом и Пекинским университетом о создании совместной программы бакалавриата по биотехнологии.

Альма-матер сына.

В апреле президент Беларуси вновь рассказывал журналистам о том, что его младший сын Николай является выпускником Пекинского университета. В интервью телеканалу RT белорусский лидер сообщил, что в скором времени планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в неформальной, семейной обстановке. Такие встречи в семейном кругу стали традиционными.

Я со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжаю к нему в семью. Мы дружим, общаемся.

сказал Лукашенко
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