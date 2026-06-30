Лукашенко вместе с сыном Николаем посещает Пекинский университет

Пекинский университет, известный также как Бэйда, является одним из старейших и наиболее престижных вузов Китая. В структуру Бэйда входят более 50 институтов прямого подчинения, предлагающих обучение по 137 направлениям бакалавриата. Здесь действует свыше 264 исследовательских лабораторий, а его библиотека, фонд которой насчитывает более 10 миллионов книг, считается одной из крупнейших в Азии. По данным на декабрь 2025 года, в университете обучается около 50 тысяч студентов, а преподавательский и административный штат превышает 13 тысяч человек.