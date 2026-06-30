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Главные новости к утру 30 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 30 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 июня 2026.

В СБ ООН только три страны осудили удар ВСУ по автобусу с белорусами

Только представители Китая, Греции и Либерии на заседании Совета Безопасности ООН осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ. Представители западных стран либо заявляли, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничились призывами к проведению расследования.

Иран готов соблюдать соглашение при взаимности со стороны США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать обязательства по соглашению с США при условии их соблюдения американской стороной. По его словам, подход Тегерана к угрозам «основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений».

Уиткофф направился в Доху на переговоры

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, пока неясно, едет ли Джаред Кушнер в Катар вместе с Уиткоффом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, и она состоится во вторник в столице Катара.

В Монако произошел теракт

В Монако произошел мощный взрыв, который государственный министр Кристоф Мирман назвал первым терактом в истории княжества. По предположению СМИ, взрыв является следствием покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате происшествия три человека получили ранения.

ПВО сбила 50 БПЛА на подлете к Москве

Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток на подлёте к городу сбили уже 50 БПЛА. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет градоначальник в «Максе».

Германия впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф ЧМ

Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ. До 2026 года Германия не реализовала один пенальти в серии на ЧМ.

Сборная Бразилии вырвала победу над Японией в матче 1/16 финала ЧМ2026 по футболу

Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Игра, которая состоялась в Хьюстоне (США), завершилась волевой победой пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1.

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Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
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