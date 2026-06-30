Главные новости к утру 30 июня 2026 года

Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ. До 2026 года Германия не реализовала один пенальти в серии на ЧМ.