Главные новости к утру 30 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 июня 2026.
В СБ ООН только три страны осудили удар ВСУ по автобусу с белорусами
Только представители Китая, Греции и Либерии на заседании Совета Безопасности ООН осудили удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области РФ. Представители западных стран либо заявляли, что не могут подтвердить обстоятельства произошедшего, либо ограничились призывами к проведению расследования.
Иран готов соблюдать соглашение при взаимности со стороны США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать обязательства по соглашению с США при условии их соблюдения американской стороной. По его словам, подход Тегерана к угрозам «основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений».
Уиткофф направился в Доху на переговоры
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, пока неясно, едет ли Джаред Кушнер в Катар вместе с Уиткоффом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, и она состоится во вторник в столице Катара.
В Монако произошел теракт
В Монако произошел мощный взрыв, который государственный министр Кристоф Мирман назвал первым терактом в истории княжества. По предположению СМИ, взрыв является следствием покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В результате происшествия три человека получили ранения.
ПВО сбила 50 БПЛА на подлете к Москве
Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток на подлёте к городу сбили уже 50 БПЛА. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет градоначальник в «Максе».
Германия впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф ЧМ
Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ. До 2026 года Германия не реализовала один пенальти в серии на ЧМ.