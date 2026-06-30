ПВО столичного региона всю ночь отражала налет дронов ВСУ

Наиболее интенсивно дроны ВСУ летели в сторону Москвы в период с 2:00 до 4:00. По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня, ПВО перехватила 419 украинских беспилотника. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.