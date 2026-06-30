ПВО столичного региона всю ночь отражала налет дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны столичного региона 29−30 июня отражали один из самых массированных налетов украинских беспилотников. Как сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин, с 15:00 29 июня до 8:00 30 июня ПВО сбила 64 беспилотника.
Наиболее интенсивно дроны ВСУ летели в сторону Москвы в период с 2:00 до 4:00. По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня, ПВО перехватила 419 украинских беспилотника. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
В отражении участвовали зенитные ракетные комплексы ПВО большой дальности С-400, а также ПВО малой дальности и маневренные огневые группы.
Теперь, как считают военные эксперты, Зеленский пытается повторить демонстративные налеты в преддверии очередного саммита лидеров стран НАТО, который пройдет 7−8 июля в Анкаре (Турция).