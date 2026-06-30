Ругавшего коммунистов миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы за мошенничество

Он также поддерживал связи с такими правыми деятелями, как Стив Бэннон, давний союзник президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian. Сам Бэннон был арестован в августе 2020 года на борту яхты Го за участие в хищении средств в рамках схемы, которая предусматривала частное строительство заграждений вдоль американо-мексиканской границы. В феврале 2025 года он признал себя виновным в обмане доноров, но избежал тюрьмы.