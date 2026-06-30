Ругавшего коммунистов миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы за мошенничество

Китайский магнат Го Вэньгуй приговорен к 30 годам тюремного заключения в США за мошенничество. В 2024 году Го Вэньгуй, который приобрел известность благодаря критике Коммунистической партии Китая, был признан виновным по девяти пунктам обвинения, включая отмывание денег.
Федеральный суд США приговорил китайского магната Го Вэньгуя, живущего в эмиграции, к 30 годам тюремного заключения, после того как он был признан виновным в обмане тысяч людей на сумму более 1 миллиарда долларов, пишет The Guardian.
В июле 2024 года присяжные единогласно признали Го, также известного как Хо Ван Квок и Майлз Го, виновным по девяти из 12 пунктов обвинения, включая преступления с ценными бумагами, банковское мошенничество и отмывание денег. ФБР арестовало Го, которому за пятьдесят, в марте 2023 года в его роскошной квартире на Манхэттене с видом на Центральный парк.
На слушаниях по вынесению приговора в Нью-Йорке в понедельник судья Аналиса Торрес заявила, что Го «посвятил себя увеличению собственного богатства», поскольку он «охотился» на людей, надеявшихся на демократический Китай.
Торрес наложила на Го штраф в размере 889 миллионов долларов, и одновременно осудила его «использование в благотворительных целях, его историю запугивания критиков и его отказ взять на себя ответственность». Китайский бизнесмен настаивает на своей невиновности, заявляя, что использовал средства в политических целях.
Го Вэньгуэй, который сколотил состояние, занимаясь строительством недвижимости в Китае, в 2017 году попросил убежища в США, ссылаясь на политические преследования со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). Позже он стал ярым критиком КПК и позиционировал себя как убежденного защитника демократии.
Он также поддерживал связи с такими правыми деятелями, как Стив Бэннон, давний союзник президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian. Сам Бэннон был арестован в августе 2020 года на борту яхты Го за участие в хищении средств в рамках схемы, которая предусматривала частное строительство заграждений вдоль американо-мексиканской границы. В феврале 2025 года он признал себя виновным в обмане доноров, но избежал тюрьмы.
Американские власти заявили, что, как только Го оказался в США, он использовал свою известность в Интернете как диссидент, чтобы убедить людей инвестировать в его компании или проекты, обещая им высокую прибыль и роскошные услуги, но вместо этого используя вырученные средства для финансирования своего роскошного образа жизни.
На судебном процессе в понедельник, на котором присутствовали более 100 его сторонников, прокурор Райан Финкель заявил, что Го Вэньгуэй «не является активистом демократического движения, он мошенник и вор».
Бывшая соратница Го, Иветт Ван, с которой он создал лоббистскую группу, выступавшую против КПК, также была приговорена к 10 годам тюремного заключения в прошлом году за участие в этой схеме.