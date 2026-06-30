Идущий на смену Стармеру политик пообещал починить сломанную Британию

Лейборист Энди Бернэм, которого прочат в будущие премьеры Соединенного Королевства, излагает видение преобразования Британии и исправления «сломанной» системы. В своей речи он сосредоточился на восстановлении веры в политику, стоимости жизни и передаче полномочий.
Считающийся будущим премьер-министром Энди Бернэм изложил свой план преобразования Великобритании, пообещав улучшить уровень жизни и восстановить веру в политику посредством «крупнейшего перераспределения власти, которое когда-либо видела наша страна».
Как пишет The Guardian, человек, которого многие ожидают на посту следующего премьер-министра, заявил, что нынешняя система в Британии «сломана» и что «продолжения того же самого» будет недостаточно для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается страна.
В своей пространной речи, мотивированной стремлением «поднять страну на новый уровень» и возродить надежду у уставших избирателей, Бернэм заявил, что необходимы кардинальные «изменения в том, как управляется Британия, а не только в том, кто ею управляет».
Теперь, когда Бернэм почти наверняка сменит Кира Стармера менее чем через три недели, его выступление должно было показать, в каком направлении он поведет страну, и успокоить как депутатов-лейбористов, так и избирателей, которые могут посчитать, что он не готов к власти.
Выступая в Народном историческом музее в Манчестере, член парламента от Нью-Мейкерфилда, одетый в уже ставшие привычными темную футболку и куртку, заявил, что в основе его предложения лежит «новое направление», которое включает:
* Долгосрочная цель состоит в усилении общественного контроля за основными услугами, такими как водоснабжение, жилье, энергетика и транспорт, чтобы помочь снизить стоимость жизни.
* Центр правительства на британском Севере, отвечающий за распределение власти и ресурсов из Уайтхолла по всей стране, которым, как сообщила The Guardian, будет руководить его бывший исполнительный директор в Манчестере.
* Крупнейшая муниципальная программа жилищного строительства со времен послевоенного периода.
* Изменение баланса в системе образования, которая, по его словам, была слишком сосредоточена на университетском обучении, и уравнивание академических и технических курсов.
В своей речи Бернэм еще раз попытался заверить, что он будет придерживаться финансовых правил канцлера Рэйчел Ривз, после того как в прошлом году он предположил, что Великобритания «зависела» от рынков облигаций, заявив, что его программа опирается на «дисциплину, которая обеспечивается надежными государственными финансами».
Но он сказал, что не будет объявлять о ключевых должностях в правительстве, пока не приблизится к власти, и призвал людей не обращать внимания на «дикие домыслы» по поводу его избрания на пост канцлера, которые дадут наиболее четкое представление о его экономической траектории. Эд Милибэнд, министр энергетики, считается фаворитом на эту должность, отмечает The Guardian.
Намекнув на то, что, как только он переедет на Даунинг-стрит, ему сразу же будет оказана помощь в повышении прожиточного минимума, Бернэм признал, что «люди не могут вечно ждать перемен», поскольку многие семьи испытывают трудности со счетами и другими предметами первой необходимости.
«Сейчас людям нужна дополнительная помощь, чтобы покрыть растущие расходы», — сказал Бернэм. «Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить это, и, не рискуя государственными финансами, постараюсь дать Британии передышку, как только смогу. Люди должны иметь возможность предвкушать вечер или праздник с детьми. Людям нужна надежда».
Надежда была постоянной темой выступления Бернэма, констатирует The Guardian. «На что мы можем надеяться, что в этот раз все будет по-другому? Это тот вопрос, который я бы задал, если бы был избирателем прямо сейчас, — сказал он. — Вестминстер не работает на благо людей, и он не работает уже очень долгое время. На самом деле, он сломан. И в результате страна находится не там, где должна быть. Ситуация зашла в тупик, и ясно, что так дальше продолжаться не может».
Бернэм, который служил в предыдущем правительстве лейбористов, пока не стал мэром Большого Манчестера, сказал, что политики его поколения должны были взять на себя ответственность за то, что они были недостаточно хороши.
«Сейчас это может иметь меньшее значение в мире, где жизнь людей становится лучше, но когда этого не происходит, это опасно и разрушает то, что осталось от культурного доверия к политике», — сказал он. «Мы не можем пережить еще одно десятилетие, подобное тому, которое мы только что пережили. Нам нужна новая решимость повысить уровень жизни… Нам нужно изменить политику, и мы должны сделать это сейчас».
Бернэм создаст Северный офис Даунинг-стрит № 10 в качестве «нервного центра перестроенной Британии», который будет контролировать передачу полномочий и ресурсов мэрам и местным властям по всей Великобритании. Им будет руководить Кэролайн Симпсон, исполнительный директор объединенного управления Манчестера, которая претворяет в жизнь свое видение «манчестеризма» и станет заместителем главы администрации при Джеймсе Парнелле.
Бернэм намерен остаться жить в своем семейном доме в Большом Манчестере, а не на Даунинг-стрит, сообщили источники The Guardian, предположив, что он будет проживать в квартире над номером 10 на Даунинг-стрит только в течение недели.
Он также предположил, что Уайтхолл долгое время был «слишком враждебным» и различные департаменты тратили слишком много времени на борьбу друг с другом. «Позвольте мне сказать это прямо: времена, когда Уайтхолл боролся за передачу власти регионам и нациям, прошли навсегда».
Бернэм намекнул, что потенциально его политика может означать следование немецкой модели, где федеральное правительство по закону обязано делиться поступлениями от подоходного налога и НДС с регионами и требует выравнивания бюджетной обеспеченности для уменьшения неравенства в благосостоянии между регионами.
Бернхэм также отметил, что хотел бы перенять культуру Вестминстера и что, хотя «политическое направление, которое я определил, не подлежит обсуждению», он хотел, чтобы система наказаний позволяла депутатам действовать как «подлинным представителям», не опасаясь политического возмездия.
Он также предположил, что обратится к другим политическим партиям, чтобы найти «как можно больше точек соприкосновения», чтобы помочь в реализации его 10-летнего плана перемен.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он уверен в том, что Бернэм будет придерживаться долгосрочных обязательств альянса по расходованию средств и что он признает, что перевооружение может стимулировать экономический рост.
Бернэм сказал, что политика государственных закупок Великобритании, в том числе в сфере обороны, будет направлена на оказание помощи британским компаниям, предполагая, что так и будет, даже если это в конечном итоге обойдется налогоплательщикам дороже.
Перед выступлением Бернэма лидер консерваторов Кеми Баденох предупредила, что страну «ждет лето хаоса», а экономика «останется в подвешенном состоянии» из-за отсутствия ясности в отношении политики «исполняющего обязанности премьер-министра».