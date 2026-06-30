Идущий на смену Стармеру политик пообещал починить сломанную Британию

Надежда была постоянной темой выступления Бернэма, констатирует The Guardian. «На что мы можем надеяться, что в этот раз все будет по-другому? Это тот вопрос, который я бы задал, если бы был избирателем прямо сейчас, — сказал он. — Вестминстер не работает на благо людей, и он не работает уже очень долгое время. На самом деле, он сломан. И в результате страна находится не там, где должна быть. Ситуация зашла в тупик, и ясно, что так дальше продолжаться не может».