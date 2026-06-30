На выборах президента Перу победила дочь свергнутого главы государства

В 2000 году господин Фухимори покинул страну, после чего Конгресс отстранил его от полномочий. В 2007 году экс-президента экстрадировали в Перу. В последующие годы суд приговорил его к более чем 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. В 2023 году политика выпустили после решения Конституционного суда Перу о помиловании. На следующий год господин Фухимори умер от рака в возрасте 86 лет.