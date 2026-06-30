В Волгограде и области сохраняется беспилотная опасность

Предупреждение о беспилотной опасности в Волгоградской области разместили утром 30 июня в Мах МЧС России. Информация появилась в канале в 07:08, мобильные операторы сообщили об этом только час-полтора спустя.
Волгоградцы возмущены: почему сообщения приходят в СМС много позже, чем опасность действительно наступает? Особенно важно узнать о ней вовремя в случае с ракетной опасностью, негодуют волгоградцы.
В настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителям региона советуют оставаться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.
Накануне стало известно, что шестерых волгоградцев выписали из больницы после ракетной атаки 27 июня.