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В Волгограде и области сохраняется беспилотная опасность

Жителям региона советуют оставаться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.

Предупреждение о беспилотной опасности в Волгоградской области разместили утром 30 июня в Мах МЧС России. Информация появилась в канале в 07:08, мобильные операторы сообщили об этом только час-полтора спустя.

Волгоградцы возмущены: почему сообщения приходят в СМС много позже, чем опасность действительно наступает? Особенно важно узнать о ней вовремя в случае с ракетной опасностью, негодуют волгоградцы.

В настоящее время беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителям региона советуют оставаться в безопасных местах, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.

Накануне стало известно, что шестерых волгоградцев выписали из больницы после ракетной атаки 27 июня.

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