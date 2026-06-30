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Рубио и Уиткофф раскрыли детали сделки с Ираном в Конгрессе

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф провели закрытый телефонный брифинг для обеих палат Конгресса, посвященный меморандуму о взаимопонимании, который подписали Вашингтон и Тегеран. Как пишет Politico, чиновники подтвердили: Белый дом нацелен на финальное соглашение с Ираном.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Уиткофф и Рубио повторили заверения, которые администрация давала в частном порядке отдельным законодателям на более ранних брифингах: цель состоит в том, чтобы договориться о заключении окончательного соглашения, которое сделает невозможным сохранение Ираном своего высокообогащенного урана», — сообщает издание со ссылкой на источники.

По словам Рубио и Уиткоффа, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании именно для того, чтобы запустить эти переговоры.

Уиткофф также подтвердил, что техническая группа отправится в Катар. Переговоры там ожидаются во вторник. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф уже вылетел в Доху.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме уточнил, что прямых переговоров между сторонами не запланировано. Вместо этого делегации проведут отдельные встречи на экспертном уровне. Посредниками на этих консультациях выступят представители Катара и Пакистана.

Ранее Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе, запланированные на вторник. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи позже заявил, что Иран в ближайшие дни не планирует проводить с представителями США какие-либо переговоры в Катаре. По его словам, экспертная делегация Тегерана посетит Доху на этой неделе. Цель визита — работа над вопросом о разблокировке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с США.

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