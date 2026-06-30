Рубио и Уиткофф раскрыли детали сделки с Ираном в Конгрессе

Ранее Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе, запланированные на вторник. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи позже заявил, что Иран в ближайшие дни не планирует проводить с представителями США какие-либо переговоры в Катаре. По его словам, экспертная делегация Тегерана посетит Доху на этой неделе. Цель визита — работа над вопросом о разблокировке иранских активов. Однако этот визит не связан с переговорами с США.