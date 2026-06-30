Токаев подвел итоги работы двухпалатного парламента Казахстана

АСТАНА, 30 июн — Sputnik. В Астане началось последнее в истории Казахстана совместное заседание двухпалатного парламента с участием президента Касым-Жомарта Токаева.
«Нашу сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба. Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию — мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности», — подчеркнул глава государства.
Уже завтра, добавил он, вступает в силу новая Конституция. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай.
«В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана», — считает он.
Президент напомнил, что первый в истории страны профессиональный парламент сформировали 30 лет назад.
«Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами», — подчеркнул президент.
Парламент, заявил он, всегда был созидательной структурой — он чутко реагировал на требования времени и запросы общества. Высший законодательный орган нашего государства объединил профессионалов из различных сфер общества во имя достижения общих целей.
«Благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении. Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны», — отметил глава государства.
Он поблагодарил депутатов обеих палат последнего в истории созыва двухпалатного парламента за работу.
«Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни — от экономической модели до системы общественных ценностей. Безусловно, непосредственное участие в смене эпох — это большая честь и высочайшая ответственность. Можно с уверенностью утверждать, что каждый из вас достойно справился с выпавшими на его долю обязанностями», — заявил Токаев.
Работа парламентариев «будут вписаны в летопись нашей страны», считает он.
«Но часы истории не стоят на месте. Стремительно меняющийся мир требует от нас по-настоящему решительных действий и новаторских подходов. Я не раз говорил об этом. Это требование времени», — сказал президент.
Уже завтра, добавил он, будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления.
"Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований.
Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности", — подчеркнул Токаев.
Президент выразил надежду на то, что Курултай сможет стать «ведущим фактором технологического прогресса».
«На первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года мной поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament», — рассказал он.
Глава государства напомнил, что по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой Топ-25. А для становления и развития Электронного парламента потребуются серьезные усилия.
«Вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству с опорой на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с помощью управления Большими данными», — считает президент.
По его мнению, важные законопроекты следует выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов.
«При этом необходимо использовать цифровые инструменты, что позволит значительно расширить количество участников дискуссий, превратить их в по-настоящему общественные дебаты», — отметил Токаев.
Сам же Курултай, считает глава государства, призван стать платформой для открытого общенационального диалога, мгновенно реагируя на актуальные вопросы, волнующие общество.
«Это означает, что необходимо в первую очередь учитывать конкретные запросы граждан, отдавая поручения государственным органам в рамках конкретных нормативно-правовых актов», — подчеркнул он.
Президент Казахстана в том числе затронул вопросы энергетики в стране и отметил, что первую АЭС начнут строить в 2027 году.
Сегодня официально закрылась заключительная сессия парламента VIII созыва.
Двухпалатный парламент Казахстана проработал 30 лет, а с 1 июля 2026 года, после вступления в силу новой Конституции, он станет однопалатным. Выборы запланированы на август.