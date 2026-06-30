Токаев подвел итоги работы двухпалатного парламента Казахстана

«Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни — от экономической модели до системы общественных ценностей. Безусловно, непосредственное участие в смене эпох — это большая честь и высочайшая ответственность. Можно с уверенностью утверждать, что каждый из вас достойно справился с выпавшими на его долю обязанностями», — заявил Токаев.