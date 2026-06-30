Киев заявил о переговорах с Францией по вопросам производства ракет SCALP

«Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на ракеты SCALP в нашу страну. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали», — приводит его слова украинское издание «Страна».