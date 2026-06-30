Киев заявил о переговорах с Францией по вопросам производства ракет SCALP

Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет SCALP, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на ракеты SCALP в нашу страну. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали», — приводит его слова украинское издание «Страна».
Федоров уточнил, что в этом направлении уже есть прогресс, однако еще рано говорить о конкретных результатах. По его словам, сторонам еще нужно урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, запуска производства и прочие юридические и технические нюансы.
17 июня лидеры стран «Большой семерки» на саммите во Франции выпустили совместное заявление, из которого следует, что они договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. В документе говорится о согласии увеличить поставки Киеву средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Кроме того, страны G7 готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство.
На следующий день агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой организовать лицензионное производство вооружений в Европе и на Украине. Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны.
Российская сторона требует от западных стран прекратить военное сотрудничество с Украиной.
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