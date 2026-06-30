Reuters сообщил о повреждении объектов культурного наследия в Иране

В Тегеране удары повредили дворец Голестан и базар. В тронном зале и Зеркальном зале выбиты стекла, повреждены деревянные скульптуры и зеркала. Сотрудница дворца со стажем почти 30 лет рассказала, что после атаки была в «шоке» от увиденного. Также пострадал комплекс Саадабад, в котором находится около 18 исторических дворцов.