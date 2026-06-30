Reuters сообщил о повреждении объектов культурного наследия в Иране

При израильских авиаударах по Ирану 7 и 9 марта пострадали памятники на площади Нагш-е Джахан и во дворце Чехель Сотун — двух наиболее ценных культурных комплексах Исфахана. Взрывные волны от бомбардировок прошли через древние купола и минареты. Вторая бомбардировка, двумя днями позже, покрыла полы 400-летнего королевского комплекса осколками, передает Reuters.
В Музее декоративно-прикладного искусства, построенном в семнадцатом веке как часть правительственного комплекса, обрушился потолок главного зала, выбиты почти все окна. В музее хранятся традиционные иранские предметы: стеклянная посуда, керамика.
Во дворце Али Капу пострадали терраса, музыкальный зал, мраморный фонтан и 18 деревянных колонн. Зафиксированы трещины в стенах, разрушена часть кладки, разбито более 70 процентов стекол. В Шахской мечети (ныне мечеть Имама), входящей в ансамбль площади, с фасада осыпалась синяя плитка, в стене появилась трещина.
В Тегеране удары повредили дворец Голестан и базар. В тронном зале и Зеркальном зале выбиты стекла, повреждены деревянные скульптуры и зеркала. Сотрудница дворца со стажем почти 30 лет рассказала, что после атаки была в «шоке» от увиденного. Также пострадал комплекс Саадабад, в котором находится около 18 исторических дворцов.
Всего Reuters зафиксировало повреждения 11 исторических зданий.
«Армия обороны Израиля действует в соответствии с международным правом и наносит удары только по военным объектам», — говорилось в заявлении ЦАХАЛ.
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