Глава МИД Финляндии: ЕС не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине

В мае власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной. 23 июня глава МИД Финляндии заявила о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.