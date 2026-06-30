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Глава МИД Финляндии: ЕС не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине

Евросоюз (ЕС) не является нейтральной стороной в российско-украинском конфликте, потому что поддерживает Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, ЕС не нужно «отчаянно стремиться к миру», вопреки ситуации.

Евросоюз (ЕС) не является нейтральной стороной в российско-украинском конфликте, потому что поддерживает Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, ЕС не нужно «отчаянно стремиться к миру», вопреки ситуации.

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину и хотим защитить свободу нашего континента», — сказала министр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В мае власти европейских стран начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что сейчас подходящее время для подготовки к контактам с российской стороной. 23 июня глава МИД Финляндии заявила о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что для возобновления контактов Европе нужно восстановить доверие.

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