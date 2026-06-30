Сразу 6 должностных лиц назначат 1 июля 2026 года

«Согласно новой Конституции, в эти два месяца есть два варианта: есть возможность издать указ президента, имеющий силу закона, в случае отсутствия Курултая, либо правительство может принять временное постановление, имеющее силу закона, в случае если обстоятельства, прямо указанные в Конституции, наступят. Тогда есть возможность внесения определенных законодательных корректив», — сказал Сарсембаев.