Евросоюз призвали разобраться, кто отвечает за внешнюю политику

Боррель фактически указал на главный риск этой конструкции: если внутри Евросоюза не ясно, кто отвечает за внешнюю политику, то объединение не сможет говорить с внешними партнерами одним голосом. Вопрос теперь выходит за рамки аппаратного конфликта. От решения о будущем внешнеполитической службы будет зависеть, кто именно в Брюсселе будет определять реакцию ЕС на кризисы, санкции, отношения с США, Россией, Китаем и поддержку Украины.