Евросоюз призвали разобраться, кто отвечает за внешнюю политику

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен четко разграничить полномочия своих институтов, если хочет действовать более напористо на мировой арене. В интервью Politico он связал эффективность внешней политики объединения с тем, понимает ли Брюссель, кто именно отвечает за принятие решений.
По словам Борреля, Евросоюзу прежде всего необходимо прояснить, кто чем занимается. Он отметил, что без ясного распределения ролей между институтами ЕС не может рассчитывать на уверенное поведение во внешней политике. Эти слова прозвучали на фоне дискуссии о будущем Европейской службы внешних связей, которую сейчас возглавляет Кая Каллас.
Politico ранее сообщало, что среди чиновников ЕС есть сторонники ликвидации этой службы. По данным издания, часть представителей Совета ЕС и Еврокомиссии считает, что внешнеполитический аппарат нужно демонтировать или существенно перестроить. Их аргумент заключается в том, что в современной дипломатии внешняя политика все чаще пересекается с торговлей, технологиями, промышленной политикой и санкционными механизмами, а значительная часть этих инструментов находится в руках Еврокомиссии.
На практике это уже привело к размыванию границ между полномочиями Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Politico пишет, что задачи, которые раньше выполняла внешнеполитическая служба, все чаще переходят к Еврокомиссии. Отдельные источники издания говорят и о личном напряжении между двумя политиками, хотя публично Каллас старалась представить ситуацию как обычные институциональные разногласия, а не личный конфликт.
Каллас занимает двойную должность: она является верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и одновременно заместителем председателя Еврокомиссии. Такая конструкция изначально создает пересечение полномочий. Каллас должна координировать внешнюю и оборонную политику ЕС, поддерживать Украину, работать с новыми угрозами, а также выстраивать отношения с соседними регионами, Африкой, Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой и Центральной Азией.
Дискуссия вокруг службы внешних связей стала частью более широкого спора о том, кто должен формировать внешнеполитическую линию Евросоюза. Сторонники реформы считают, что нынешняя система слишком медленная и дублирует функции других структур. Противники демонтажа опасаются, что передача полномочий Еврокомиссии усилит аппарат фон дер Ляйен и окончательно ослабит роль государств-членов и главного дипломата ЕС.
Боррель фактически указал на главный риск этой конструкции: если внутри Евросоюза не ясно, кто отвечает за внешнюю политику, то объединение не сможет говорить с внешними партнерами одним голосом. Вопрос теперь выходит за рамки аппаратного конфликта. От решения о будущем внешнеполитической службы будет зависеть, кто именно в Брюсселе будет определять реакцию ЕС на кризисы, санкции, отношения с США, Россией, Китаем и поддержку Украины.
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