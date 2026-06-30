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Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 40

Четыре беспилотника уничтожили на московском направлении, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Четыре беспилотника уничтожили на московском направлении, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе» в 4:53 мск.

В 5:02 мск глава города сообщил, что сбито еще восемь дронов.

До этого в 4:45 мск Собянин написал о семи уничтоженных дронах; тогда общее число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло 28. С учетом упомянутых 12 с начала суток военные сбили 40 беспилотников, летевших на Москву.

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. В столичном регионе также объявлена беспилотная опасность.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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