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Собянин сообщил о еще 12 сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РБК

Пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он в 4:35 мск.

В 4:45 мск Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбито еще семь БПЛА.

Ранее, в 4:17 мск, мэр столицы написал о пяти сбитых дронах; тогда общее число перехваченных БПЛА достигло 16. Таким образом, с начала суток 30 июня на подлете к Москве уничтожили 28 беспилотников.

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения полетов. В Московской области действует режим беспилотной опасности.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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