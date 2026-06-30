Собянин сообщил о еще 12 сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин в «Максе».
«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он в 4:35 мск.
В 4:45 мск Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбито еще семь БПЛА.
Ранее, в 4:17 мск, мэр столицы написал о пяти сбитых дронах; тогда общее число перехваченных БПЛА достигло 16. Таким образом, с начала суток 30 июня на подлете к Москве уничтожили 28 беспилотников.
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения полетов. В Московской области действует режим беспилотной опасности.
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