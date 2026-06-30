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Лукашенко захотел сотрудничать с Китаем в одной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением углубить сотрудничество республики и Китая в сфере образования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением углубить сотрудничество республики и Китая в сфере образования. Его слова передает «БелТА».

Во вторник, 30 июня, Лукашенко посетил Пекинский университет в ходе официального визита в КНР.

Во время встречи с руководством учебного заведения Лукашенко отметил, что еще будучи там десять лет назад, он понял, что с университетом у Белоруссии должно что-то получиться в плане образования. Белорусский лидер добавил, что за прошедшие десять лет ими была разработана совместная программа для обучения их молодых людей в этом вузе.

«Но я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул необходимость более глубокого погружения в учебный процесс, чтобы знания и навыки студентов, обучающихся по данной программе, получили широкое распространение по всей Белоруссии.

29 июня Лукашенко совершил рабочий визит в столицу Китая. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине было отмечено, что отношения между двумя странами достигли своего исторического максимума.

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