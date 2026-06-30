Лукашенко захотел сотрудничать с Китаем в одной сфере

Во время встречи с руководством учебного заведения Лукашенко отметил, что еще будучи там десять лет назад, он понял, что с университетом у Белоруссии должно что-то получиться в плане образования. Белорусский лидер добавил, что за прошедшие десять лет ими была разработана совместная программа для обучения их молодых людей в этом вузе.