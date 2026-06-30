Лукашенко: Беларусь должна использовать опыт и технологии КНР в фармакологии

«Я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — цитирует Лукашенко приближенный к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».