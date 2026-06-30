Лукашенко: Беларусь должна использовать опыт и технологии КНР в фармакологии

Глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. Во вторник Лукашенко вместе с сыном Николаем посещает ведущий вуз КНР — Пекинский университет. На повестке — обсуждение дальнейшего совместного сотрудничества в сфере науки и образования.
В ходе встречи с руководством университета президент Беларуси отметил, что за последнее десятилетие между высшими учебными заведениями Минска и Пекина налажено тесное взаимодействие, реализуется совместная образовательная программа по специальности «биотехнология».
Вместе с тем глава государства отметил, что «это только первые шаги».
«Я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — цитирует Лукашенко приближенный к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».
При этом белорусский лидер подчеркнул, что для Беларуси опыт КНР в производстве лекарств и вакцин имеет огромное значение.
Он выразил надежду, что белорусские студенты, которые прошли обучение в Пекинском университете в рамках совместной белорусско-китайской образовательной программы смогут реализовать полученные знания на родине.
«Прежде всего в фармакологии. Ваш (Китая — Sputnik) опыт и технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важны, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали сотрудничество», — подчеркнул президент.
Год назад, встречаясь с представителями китайских вузов, Лукашенко также отмечал необходимость совершенствования и углубления сотрудничества между Минском и Пекином в сфере образования. Он также подчеркивал, что Беларусь готова делиться с КНР технологиями, которых у нее нет.