Lukoil Netherlands проиграла суд швейцарской Varopreem

Законы Нидерландов обязывают компании закупать HBE. В 2025 году Lukoil Netherlands заключила с Varopreem соглашения о поставках. После введения Великобританией санкций против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года структуры Varopreem заявили о расторжении контрактов, посчитав их нарушающими рестрикции. Lukoil Netherlands утверждала, что ограничения на ее сделки не распространяются. Компания подала иск в суд в марте 2026 года.