Минобороны России поразило дронами 25 украинских АЗС

По данным министерства, регулярные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры «существенно нарушают транспортную логистику ВСУ». Вчера российские вооруженные силы поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области. При атаке также применялись дроны «Герань-2» и «Герань-4».