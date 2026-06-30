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Минобороны России поразило дронами 25 украинских АЗС

Российская армия ударила беспилотниками по 25 украинским автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия ударила беспилотниками по 25 украинским автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары нанесены бригадой войск беспилотных систем «Варяг». Цели находились в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

По данным министерства, регулярные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры «существенно нарушают транспортную логистику ВСУ». Вчера российские вооруженные силы поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области. При атаке также применялись дроны «Герань-2» и «Герань-4».