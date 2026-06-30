ВС РФ нанесли удар по АЗС в нескольких городах Украины

Российские военные с помощью беспилотников дальнего действия нанесли удары по 25 автозаправочным станциям и ряду цистерн с топливом на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удары нанесли беспилотники «Варяг» по населенным пунктам Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка.
Мониторинговые каналы украинских военных также подтвердили, что АЗС полностью уничтожены.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Запорожье. Была объявлена воздушная тревога.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.