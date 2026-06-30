Хавьер Милей укрепляет связи между Латинской Америкой и Израилем

Инициатива носит не только экономический, но и ярко выраженный политический характер. В рамках проекта будет вестись работа по переносу посольств стран-партнёров в Иерусалим. Кроме того, организация будет добиваться официального признания ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями на уровне всего региона и изменения антиизраильских моделей голосования в ООН. Стоит отметить, что Аргентина уже подала пример, первой в Латинской Америке признав ХАМАС террористической группировкой после событий 7 октября 2023 года.