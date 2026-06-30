Хавьер Милей укрепляет связи между Латинской Америкой и Израилем

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с масштабной инициативой по укреплению связей между странами Латинской Америки и Израилем, анонсировав создание новой организации и проект стоимостью 1 миллион долларов. Сообщает Нуэвос Паблисидад.
Эта инициатива, получившая название «Соглашения Исаака» (по аналогии с историческими «Соглашениями Авраама»), была представлена при поддержке Фонда премии «Генезис» и призвана вывести сотрудничество на качественно новый уровень.
Борьба с глобальными угрозами: Одной из главных целей проекта заявлена борьба с антисемитизмом и терроризмом на международной арене.
Технологический и экономический обмен: Организация будет способствовать кооперации в передовых сферах, включая водные технологии, сельское хозяйство, кибероборону, финтех, здравоохранение и энергетику.
Гуманитарные и образовательные проекты: Планируется запуск программ по установлению контактов между студентами и госслужащими стран Латинской Америки с израильскими инновационными центрами. Также в планах — подготовка бригад скорой помощи в Коста-Рике и поддержка христианских лидеров, выступающих за укрепление связей с Израилем.
Инициатива носит не только экономический, но и ярко выраженный политический характер. В рамках проекта будет вестись работа по переносу посольств стран-партнёров в Иерусалим. Кроме того, организация будет добиваться официального признания ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями на уровне всего региона и изменения антиизраильских моделей голосования в ООН. Стоит отметить, что Аргентина уже подала пример, первой в Латинской Америке признав ХАМАС террористической группировкой после событий 7 октября 2023 года.
Штаб-квартира новой организации — American Friends of the Isaac Accords (AFOIA) — будет базироваться в Нью-Йорке. На первом этапе деятельность сосредоточится на Уругвае, Панаме и Коста-Рике. В реализации проекта примут участие такие известные произраильские организации, как StandWithUs, Israel Allies Foundation, Foundation to Combat Antisemitism и Yalla Israel.
Предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Аргентину придаёт дополнительный импульс этим планам, подчеркивая их значимость для обеих сторон.
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