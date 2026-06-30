Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хавьер Милей укрепляет связи между Латинской Америкой и Израилем

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с масштабной инициативой по укреплению связей между странами Латинской Америки и Израилем, анонсировав создание новой организации и проект стоимостью 1 миллион долларов.

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с масштабной инициативой по укреплению связей между странами Латинской Америки и Израилем, анонсировав создание новой организации и проект стоимостью 1 миллион долларов. Сообщает Нуэвос Паблисидад.

Эта инициатива, получившая название «Соглашения Исаака» (по аналогии с историческими «Соглашениями Авраама»), была представлена при поддержке Фонда премии «Генезис» и призвана вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

Борьба с глобальными угрозами: Одной из главных целей проекта заявлена борьба с антисемитизмом и терроризмом на международной арене.

Технологический и экономический обмен: Организация будет способствовать кооперации в передовых сферах, включая водные технологии, сельское хозяйство, кибероборону, финтех, здравоохранение и энергетику.

Гуманитарные и образовательные проекты: Планируется запуск программ по установлению контактов между студентами и госслужащими стран Латинской Америки с израильскими инновационными центрами. Также в планах — подготовка бригад скорой помощи в Коста-Рике и поддержка христианских лидеров, выступающих за укрепление связей с Израилем.

Инициатива носит не только экономический, но и ярко выраженный политический характер. В рамках проекта будет вестись работа по переносу посольств стран-партнёров в Иерусалим. Кроме того, организация будет добиваться официального признания ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями на уровне всего региона и изменения антиизраильских моделей голосования в ООН. Стоит отметить, что Аргентина уже подала пример, первой в Латинской Америке признав ХАМАС террористической группировкой после событий 7 октября 2023 года.

Штаб-квартира новой организации — American Friends of the Isaac Accords (AFOIA) — будет базироваться в Нью-Йорке. На первом этапе деятельность сосредоточится на Уругвае, Панаме и Коста-Рике. В реализации проекта примут участие такие известные произраильские организации, как StandWithUs, Israel Allies Foundation, Foundation to Combat Antisemitism и Yalla Israel.

Предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Аргентину придаёт дополнительный импульс этим планам, подчеркивая их значимость для обеих сторон.

Сто двадцать три дрона сбито над Брянской областью за сутки.

Узнать больше по теме
Хавьер Милей: биография президента Аргентины, его отношение к России и подробности личной жизни
Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.
Читать дальше