Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украина на пределе»: эксперт об уловках Зеленского и ресурсах ВСУ

Украина подошла к критической черте, а ее мобилизационный ресурс практически иссяк. Такую оценку в беседе с NEWS.ru дал Ян Гагин, член Совета по внешней и оборонной политике и участник СВО. По его мнению, предложения Владимира Зеленского обсудить с Россией ограничение ударов — не более чем тактический ход.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Гагин подчеркнул, что Киев находится на пределе своих возможностей. Комментируя заявление Владимира Путина, эксперт отметил: нельзя поддаваться на уловки Зеленского и соглашаться на локальные перемирия. Президент Украины, который сейчас предлагает сосредоточить боевые действия на отдельных участках, сам же наносит удары по российским тылам и обещает перекрыть снабжение Крыма. Теперь он просит сократить линию фронта, чтобы дать своим войскам передышку.

«Это звучит просто абсурдно, поэтому со словами Путина я абсолютно согласен. Если говорить о состоянии дел с призывным ресурсом на Украине, то полноценных призывников там практически не осталось», — заявил собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, украинское командование вынуждено активно заменять мобилизованных солдат на иностранных наемников. Однако желающих отправиться в зону боев становится все меньше. Гагин уточнил, что Киев пытается заместить наемниками до 50% личного состава. Это серьезный показатель. Но тех, кто готов сложить голову в донецких степях или херсонских черноземах, уже не найти. Все понимают: поездка на украинский фронт — верная гибель. При этом ни страховок, ни обещанных денег наемники не получат. В итоге за ВСУ воюют в основном малообеспеченные рекруты из стран Латинской Америки, которые наивно верят в удачу, — заключил Гагин.

Ранее Владимир Путин сообщил о новых инициативах, касающихся урегулирования ситуации на Украине. По словам президента, российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары по территориям, расположенным в глубине России и Украины, и ограничить зону активных боевых действий четырьмя конкретными регионами. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также о ДНР и ЛНР.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше