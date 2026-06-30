По словам эксперта, украинское командование вынуждено активно заменять мобилизованных солдат на иностранных наемников. Однако желающих отправиться в зону боев становится все меньше. Гагин уточнил, что Киев пытается заместить наемниками до 50% личного состава. Это серьезный показатель. Но тех, кто готов сложить голову в донецких степях или херсонских черноземах, уже не найти. Все понимают: поездка на украинский фронт — верная гибель. При этом ни страховок, ни обещанных денег наемники не получат. В итоге за ВСУ воюют в основном малообеспеченные рекруты из стран Латинской Америки, которые наивно верят в удачу, — заключил Гагин.