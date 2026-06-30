«Украина на пределе»: эксперт об уловках Зеленского и ресурсах ВСУ

Гагин подчеркнул, что Киев находится на пределе своих возможностей. Комментируя заявление Владимира Путина, эксперт отметил: нельзя поддаваться на уловки Зеленского и соглашаться на локальные перемирия. Президент Украины, который сейчас предлагает сосредоточить боевые действия на отдельных участках, сам же наносит удары по российским тылам и обещает перекрыть снабжение Крыма. Теперь он просит сократить линию фронта, чтобы дать своим войскам передышку.
«Это звучит просто абсурдно, поэтому со словами Путина я абсолютно согласен. Если говорить о состоянии дел с призывным ресурсом на Украине, то полноценных призывников там практически не осталось», — заявил собеседник NEWS.ru.
По словам эксперта, украинское командование вынуждено активно заменять мобилизованных солдат на иностранных наемников. Однако желающих отправиться в зону боев становится все меньше. Гагин уточнил, что Киев пытается заместить наемниками до 50% личного состава. Это серьезный показатель. Но тех, кто готов сложить голову в донецких степях или херсонских черноземах, уже не найти. Все понимают: поездка на украинский фронт — верная гибель. При этом ни страховок, ни обещанных денег наемники не получат. В итоге за ВСУ воюют в основном малообеспеченные рекруты из стран Латинской Америки, которые наивно верят в удачу, — заключил Гагин.
Ранее Владимир Путин сообщил о новых инициативах, касающихся урегулирования ситуации на Украине. По словам президента, российской стороне поступило предложение остановить взаимные удары по территориям, расположенным в глубине России и Украины, и ограничить зону активных боевых действий четырьмя конкретными регионами. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также о ДНР и ЛНР.