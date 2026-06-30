Политолог оценил сделку Зеленского и Мадьяра по правам меньшинств

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, если в закон о правах венгерского меньшинства не внесут поправки. Она пояснила, что двустороннее соглашение по этому вопросу — обязательное условие для переговоров в рамках определенного кластера. Если необходимые законодательные изменения не будут приняты Киевом в 2026 и 2027 годах, европейские переговоры по каждому кластеру автоматически остановятся. Так Орбан ответила на вопрос о сроках и условиях, ради которых Венгрия пошла на сделку с украинской стороной.