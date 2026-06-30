В Германии и Франции не хотят видеть Турцию в составе Евросоюза

Так, по мнению 41% респондентов из Франции, Анкара не может быть членом объединения. Только 9% поддержали такую инициативу. При этом 11% опрошенных заявили, что стране необходимо дать членство в ЕС, но не в течение следующих 10 лет. Еще 12% сказали, что это необходимо сделать, но в ближайшее десятилетие. 27% воздержались от ответа.