В Германии и Франции не хотят видеть Турцию в составе Евросоюза

Так, по мнению 41% респондентов из Франции, Анкара не может быть членом объединения. Только 9% поддержали такую инициативу. При этом 11% опрошенных заявили, что стране необходимо дать членство в ЕС, но не в течение следующих 10 лет. Еще 12% сказали, что это необходимо сделать, но в ближайшее десятилетие. 27% воздержались от ответа.
39% опрошенных граждан Германии выступили против того, чтобы Турция стала членом ЕС. 10% считают, что ей необходимо предоставить членство немедленно. 19% респондентов полагают, что Анкара должна стать членом ЕС в ближайшее десятилетие. Другие 16% выступают за вступление, но не в течение следующих 10 лет. При этом 16% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.
Опрос проводился 14−17 июня среди 2000 человек. Погрешность составила 2%.
В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что страна по-прежнему стремится к членству в Евросоюзе, несмотря на разногласия в политике Брюсселя по отношению к Анкаре.
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