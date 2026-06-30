Дзюник Агаджанян: Израиль признал геноцид армян из-за давления Турции

В этой связи она напомнила, что в изначальных сценариях западных союзников были задействованы также Турция и Азербайджан, которые должны были участвовать в реализации антииранских схем. Но после того, как Соединённые Штаты и Израиль не смогли добиться желаемого результата, Баку и Анкара были вынуждены оперативно скорректировать собственную тактику и пересмотреть данные планы. Таким образом, по мнению армянского дипломата, Израиль вновь пытается использовать армянскую тему как рычаг давления на Турцию, что является лишь частью более масштабной геополитической головоломки, где место исторической правды, к сожалению, определяет сиюминутная политическая конъюнктура.