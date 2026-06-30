Дзюник Агаджанян: Израиль признал геноцид армян из-за давления Турции

Израиль на протяжении как минимум последних 15 лет периодически возвращается к идее признания Геноцида армян, но каждый раз эти инициативы имеют под собой не исторические, а сугубо политические причины. Такое мнение в беседе с NEWS.am выразила бывший чрезвычайный и полномочный посол Армении в Индонезии Дзюник Агаджанян. По словам дипломата, все подобные шаги израильской стороны практически всегда были напрямую привязаны к ухудшению отношений Иерусалима с Анкарой и являлись элементом политического торга.
Как отметила Агаджанян, текущая ситуация не стала исключением — вновь на первый план выходит турецкий фактор, а проблема признания геноцида используется как разменная монета в большой геополитической игре. Она с сожалением подчеркнула, что Израиль, чей народ пережил ужасы Холокоста, а нацисты при его реализации опирались на опыт уничтожения армян, сегодня рассматривает историческую справедливость сквозь призму собственных внешнеполитических выгод. По словам экс-посла, израильские власти опасаются, что признание Геноцида армян поставит знак равенства между двумя трагедиями, что может снизить уникальный статус Холокоста как ключевого геополитического инструмента влияния Израиля на международной арене.
Дипломат также обращает внимание на то, что нынешняя активизация риторики вокруг данного вопроса вписывается в глобальный процесс переформатирования сил на Ближнем Востоке и вокруг него. По её убеждению, все эти демарши следует рассматривать в контексте затянувшегося противостояния с Ираном, где Израиль и США преследуют цель смены власти в Тегеране. Однако, как отметила Агаджанян, планы Вашингтона и Тель-Авива провалились во многом благодаря тому, что Ирану удалось сорвать задуманную операцию.
В этой связи она напомнила, что в изначальных сценариях западных союзников были задействованы также Турция и Азербайджан, которые должны были участвовать в реализации антииранских схем. Но после того, как Соединённые Штаты и Израиль не смогли добиться желаемого результата, Баку и Анкара были вынуждены оперативно скорректировать собственную тактику и пересмотреть данные планы. Таким образом, по мнению армянского дипломата, Израиль вновь пытается использовать армянскую тему как рычаг давления на Турцию, что является лишь частью более масштабной геополитической головоломки, где место исторической правды, к сожалению, определяет сиюминутная политическая конъюнктура.
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