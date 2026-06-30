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Дрозденко: дефицит топлива в Ленобласти не критичен

Власти ведут постоянный мониторинг доступности топлива и усилили координацию с поставщиками.

Источник: МАКС / Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приняв участие в федеральном совещании по ситуации на топливном рынке, сообщил, что в регионе ритмичность поставок топлива сейчас ниже обычной, однако дефицит не является критичным.

По словам главы 47-го региона, основные объемы реализуются через АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые принимают оперативные меры по стабилизации ситуации. Власти ведут постоянный мониторинг доступности топлива и усилили координацию с поставщиками.

Дрозденко также подчеркнул, что цены на бензин и дизель находятся под наблюдением. Хотя случаются факты завышения стоимости, в целом у федеральных сетей они остаются стабильными, а спекуляции будут пресекаться.

Запасы топлива в регионе есть. Не бесконечные, принимаются решения об установлении лимитов отпуска… К середине июля, по прогнозам, производство на НПЗ страны выйдет на плановые объемы, и напряженность должна снизиться.

Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области

Глава региона призвал жителей к спокойствию, попросив не паниковать, но и не быть излишне оптимистичными, заверив, что власти будут выполнять свою работу в ежедневном режиме.

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