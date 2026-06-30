Советник Кучмы: после всех своих провалов Зеленский должен уйти

По мнению Соскина, Зеленскому не удалось выполнить ни одного из ключевых предвыборных обещаний, включая самые громкие — о вступлении страны в Евросоюз и НАТО. Экс-чиновник подчеркнул, что дела у президента идут крайне плохо как во внутренней политике, так и на внешней арене, а международный авторитет Украины, по его словам, стремительно падает с каждым месяцем.