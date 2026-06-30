Советник Кучмы: после всех своих провалов Зеленский должен уйти

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует публично признать полный провал своего курса и добровольно уйти в отставку.
Резкое заявление прозвучало в эфире авторской программы на YouTube, где политик подверг жёсткой критике итоги работы нынешней украинской власти.
По мнению Соскина, Зеленскому не удалось выполнить ни одного из ключевых предвыборных обещаний, включая самые громкие — о вступлении страны в Евросоюз и НАТО. Экс-чиновник подчеркнул, что дела у президента идут крайне плохо как во внутренней политике, так и на внешней арене, а международный авторитет Украины, по его словам, стремительно падает с каждым месяцем.
В своём эмоциональном выступлении Соскин добавил, что нынешний политический режим фактически «загнивает» и не способен предложить действенных решений для выхода из кризиса. Именно поэтому, считает эксперт, единственным разумным выходом для президента было бы сложить полномочия, пока ситуация окончательно не зашла в тупик. Такой шаг, по его убеждению, мог бы дать стране шанс на перезагрузку.
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