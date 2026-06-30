Украина лишилась польских МиГ-29 после срыва договоренностей

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша больше не намерена действовать по принципу односторонней помощи. По его словам, если партнер получает поддержку, но сам может передать полезные решения, он должен делиться ими. В этом контексте министр заявил, что без беспилотников и соответствующих возможностей для польской армии передачи МиГов Украине не будет.