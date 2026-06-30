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11 партий будут участвовать в выборах в Госдуму

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ЦИК России определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. Это партии, федеральные списки кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы были допущены к распределению депутатских мандатов и (или) список кандидатов которых был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы одного регионального парламента действующего созыва. Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ЦИК России определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей.

Это партии, федеральные списки кандидатов которых по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы были допущены к распределению депутатских мандатов и (или) список кандидатов которых был допущен к распределению депутатских мандатов хотя бы одного регионального парламента действующего созыва.

Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.

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