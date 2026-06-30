Глава Европарламента пожаловалась на сложности своей работы

На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются взаимными обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию.