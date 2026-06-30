Глава Европарламента пожаловалась на сложности своей работы

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола пожаловалась, что ей сложно работать с нынешним составом законодательного органа ЕС.
«Нынешний мандат намного сложнее, чем раньше», — сказала она в интервью Euractiv.
По словам главы ЕП, напряженность в политических дебатах теперь исходит «из многих мест», а не только от крайне правых сил, как было раньше.
Кроме того, ее не устраивает отсутствие дисциплины в депутатских рядах и деградация культуры политических дебатов.
После выборов в Европарламент 2024 года позиции правых и евроскептических партий заметно усилились, что осложнило формирование большинства по ряду законодательных инициатив.
В июне пленарная сессия Европарламента в Страсбурге вызвала волну критики из-за взаимного неуважения, которое демонстрировали депутаты, позволявшие себе выкрики с места, перебивавшие оппонентов и обменивавшиеся обвинениями в соцсетях.
На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются взаимными обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию.
Ранее Европарламент также оказался вовлечен в серию громких коррупционных и лоббистских скандалов, включая дело «Катаргейт» и расследования о предполагаемом иностранном влиянии на европейских законодателей.