Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что у врагов России не все в порядке. На фоне продолжающегося давления Запада он отметил, что недоброжелатели страны сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, но продолжают высказываться о России в негативном ключе.