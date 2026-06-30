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Нарышкин назвал укрепление единства народов РФ актуальной темой

Нарышкин уточнил, что укрепление единства народов РФ приобретает особую актуальность на фоне борьбы с врагом.

Источник: Комсомольская правда

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страна ведет бескомпромиссную борьбу с противником, и в этих условиях задача укрепления единства народов РФ приобретает особую актуальность. Заявление прозвучало на общем собрании Российского исторического общества (РИО).

Нарышкин подчеркнул, что Россия на протяжении веков развивалась как многонациональная держава, а единство народов является традиционной ценностью, включающей чувство Родины, гордость за общее прошлое и стремление строить общее будущее. Деятельность РИО, по его словам, всегда была направлена на укрепление этого единства через создание общей исторической памяти.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что у врагов России не все в порядке. На фоне продолжающегося давления Запада он отметил, что недоброжелатели страны сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, но продолжают высказываться о России в негативном ключе.

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