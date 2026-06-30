Польша пригрозила Украине блокировкой вступления в ЕС из-за ОУН*

По словам министра, в Евросоюзе недопустимо «возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество». Косиняк-Камыш подчеркнул, что позиция Варшавы по этому вопросу непоколебима.
«Нельзя [в ЕС] ставить на Пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С флагом в Евросоюз Украина не войдет (…) Нам никто не скажет, как мы должны голосовать за вступление страны в Евросоюз», — заявил глава польского оборонного ведомства журналисту Polsat News.
В ходе интервью политик также согласился с мнением, что в Киеве действуют силы, которые не заинтересованы в присоединении страны к ЕС.
Это заявление прозвучало на фоне недавних решений украинского руководства. В конце мая президент Владимир Зеленский присвоил Независимому центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «Герои УПА*». Свое решение он объяснил стремлением восстановить исторические традиции национальных вооруженных сил.
Позднее Зеленский внес в Верховную раду законопроект о создании Национального пантеона. Он предназначен для увековечения памяти тех, кто, по словам президента, боролся за свободную Украину. В своем обращении он заявил, что «никто никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев чтить». Депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев допустил, что в этот пантеон может быть включен Степан Бандера.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий также высказался на эту тему. Он заявил, что страна не поддержит вступление в ЕС государств, которые не готовы отказаться от «культа тоталитаризма и насилия».
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