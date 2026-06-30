Польша пригрозила Украине блокировкой вступления в ЕС из-за ОУН*

Позднее Зеленский внес в Верховную раду законопроект о создании Национального пантеона. Он предназначен для увековечения памяти тех, кто, по словам президента, боролся за свободную Украину. В своем обращении он заявил, что «никто никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев чтить». Депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев допустил, что в этот пантеон может быть включен Степан Бандера.