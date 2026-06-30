Политолог раскрыл план Зеленского по Белоруссии

Эксперт допускает, что реальных планов военного вторжения в Белоруссию у Зеленского не было. По мнению Пилько, жесткие заявления украинской стороны в адрес Минска могли быть инструментом давления на Москву.
Однако есть основания полагать, что нападение на Белоруссию Украина даже и не планировала, а наезд Зеленского на Минск был связан с тем, что необходимо было предложить Москве очередную сделку по урегулированию конфликта.
Киев хотел ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и заручиться отказом Москвы от дальнобойных ударов, в том числе на объекты энергетики, отмечает эксперт. Пилько считает, что для обсуждения этих тем в Белоруссию недавно приезжали переговорщики от Зеленского.
И эти предложения были Путиным, судя по его последним заявлениям, отвергнуты. Все продолжается в прежнем формате.
Ранее о требованиях Украины ограничить боевые действия четырьмя регионами рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что согласие России на эти условия сыграло бы на руку Киеву, позволив ему высвободить резервы с других направлений и бросить все силы на борьбу против нашей страны.
По мнению политолога, сам факт выдвижения Киевом подобных инициатив говорит о неуверенности украинского руководства. Аналитик полагает, что в текущих условиях ресурсы украинского государства практически исчерпаны, и Зеленский об этом знает.
Обвал может случиться в любой момент, поскольку ответом со стороны России на нынешние действия будет тотальная инфраструктурная война, в которой у Москвы куда больше возможностей, чем у Киева.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. то в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве считают, что «отдельные высказывания и кадровые решения Киева могут быть связаны с попыткой повысить популярность президента Украины Владимира Зеленского».