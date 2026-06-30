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Политолог раскрыл план Зеленского по Белоруссии

«Военная тревога», которую Зеленский устроил по просьбе своих европейских союзников в отношении Белоруссии, практически нейтрализована. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что Украина не решится нападать на Белоруссию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт допускает, что реальных планов военного вторжения в Белоруссию у Зеленского не было. По мнению Пилько, жесткие заявления украинской стороны в адрес Минска могли быть инструментом давления на Москву.

Однако есть основания полагать, что нападение на Белоруссию Украина даже и не планировала, а наезд Зеленского на Минск был связан с тем, что необходимо было предложить Москве очередную сделку по урегулированию конфликта.

Алексей Пилько
политолог

Киев хотел ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и заручиться отказом Москвы от дальнобойных ударов, в том числе на объекты энергетики, отмечает эксперт. Пилько считает, что для обсуждения этих тем в Белоруссию недавно приезжали переговорщики от Зеленского.

И эти предложения были Путиным, судя по его последним заявлениям, отвергнуты. Все продолжается в прежнем формате.

Алексей Пилько
политолог

Ранее о требованиях Украины ограничить боевые действия четырьмя регионами рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что согласие России на эти условия сыграло бы на руку Киеву, позволив ему высвободить резервы с других направлений и бросить все силы на борьбу против нашей страны.

По мнению политолога, сам факт выдвижения Киевом подобных инициатив говорит о неуверенности украинского руководства. Аналитик полагает, что в текущих условиях ресурсы украинского государства практически исчерпаны, и Зеленский об этом знает.

Обвал может случиться в любой момент, поскольку ответом со стороны России на нынешние действия будет тотальная инфраструктурная война, в которой у Москвы куда больше возможностей, чем у Киева.

Алексей Пилько
политолог

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. то в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве считают, что «отдельные высказывания и кадровые решения Киева могут быть связаны с попыткой повысить популярность президента Украины Владимира Зеленского».

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