Политолог раскрыл план Зеленского по Белоруссии

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. то в случае нарушения украинскими силами государственной границы Белоруссии ответ будет дан с использованием всего имеющегося потенциала. При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве считают, что «отдельные высказывания и кадровые решения Киева могут быть связаны с попыткой повысить популярность президента Украины Владимира Зеленского».