Губернатор поручил усилить контроль за ситуацией по обеспечению топливом

«В настоящее время общих ограничений на отпуск топлива на АЗС в Красноярском крае вводить не планируем — это право остается за самими продавцами топлива, — отметил Михаил Котюков. — При этом важно не допускать искусственного ажиотажа и необоснованного спроса. Необходимо жестко пресекать любые попытки спекуляций. Очень важно их не допустить — за это будем серьёзно спрашивать. Уже есть в стране примеры, когда вынуждены вмешиваться правоохранительные органы».