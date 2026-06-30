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Губернатор поручил усилить контроль за ситуацией по обеспечению топливом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На расширенном оперативном совещании Губернатор Михаил Котюков поручил руководителям профильных ведомств усилить ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением Красноярского края топливом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На расширенном оперативном совещании Губернатор Михаил Котюков поручил руководителям профильных ведомств усилить ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением Красноярского края топливом.

В приоритете — северный завоз, проведение сезонных сельскохозяйственных работ, авиаперевозки, бесперебойные поставки для социальных учреждений, коммунальных служб и других организаций, от работы которых зависит жизнь людей.

«В настоящее время общих ограничений на отпуск топлива на АЗС в Красноярском крае вводить не планируем — это право остается за самими продавцами топлива, — отметил Михаил Котюков. — При этом важно не допускать искусственного ажиотажа и необоснованного спроса. Необходимо жестко пресекать любые попытки спекуляций. Очень важно их не допустить — за это будем серьёзно спрашивать. Уже есть в стране примеры, когда вынуждены вмешиваться правоохранительные органы».

По информации министра промышленности и торговли региона Максима Ермакова, основные поставки топлива в Красноярский край идут с Ачинского и Омского нефтеперерабатывающих заводов. На данный момент критичного дефицита топлива на территории края не зафиксировано, при этом ситуация находится на ежедневном контроле, ведется анализ запасов топлива у сетей независимых АЗС. Министерство промышленности региона совместно с поставщиками продолжит мониторинг наличия нефтепродуктов и ценовой ситуации.

Особое внимание глава региона поручил уделить контролю эффективности использования топливных ресурсов с учётом оперативной обстановки и ключевых приоритетов в территориях края.