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Лукашенко сказал, где чувствует себя как дома

Лукашенко раскрыл, где именно чувствует себя как дома.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Пекинского университета во вторник, 30 июня, сказал, где чувствует себя как дома. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства, обращаясь к секретарю университета, подчеркнул:

— Откровенно говоря, заезжая в университет Пекинский, я, честно говоря, чувствую себя здесь уже как дома. Поэтому не обессудьте — я дома!

Ранее Александр Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь.

Тем временем Си Цзиньпин назвал Лукашенко железных друзей Китая, которые выдержали международную турбулентность.

Кроме того, президент Беларуси озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».

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