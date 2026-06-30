Лукашенко сказал, где чувствует себя как дома

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Пекинского университета во вторник, 30 июня, сказал, где чувствует себя как дома. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, обращаясь к секретарю университета, подчеркнул:
— Откровенно говоря, заезжая в университет Пекинский, я, честно говоря, чувствую себя здесь уже как дома. Поэтому не обессудьте — я дома!
Ранее Александр Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь.
Тем временем Си Цзиньпин назвал Лукашенко железных друзей Китая, которые выдержали международную турбулентность.
Кроме того, президент Беларуси озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».