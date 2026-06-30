Экс-советник Нетаньяху спрогнозировал смену позиции США по Ирану

Говоря об отношениях между Израилем и США, Нагель признал, что они дали трещину. Напряженность возникла после подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном 17 июня. Он упрекнул администрацию Трампа в том, что она ставит внутренние вопросы — экономику и цены на нефть — выше надежного ядерного соглашения с Тегераном. По данным Нагеля, только за первые 60 дней действия меморандума Иран может получить около восьми миллиардов долларов от легальной реализации нефтепродуктов.