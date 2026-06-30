Экс-советник Нетаньяху спрогнозировал смену позиции США по Ирану

Нагель считает, что европейским политикам пора перестать фокусироваться на Израиле и заняться решением собственных кризисных ситуаций. Главные из них — иммиграция и терроризм. По его оценке, некоторые страны ЕС уже «проиграли войну иммигрантам». И хотя Евросоюз остается для Израиля крупнейшим торговым партнером, эксперт назвал объединение «не имеющим значения», пишет RTVI.
Говоря об отношениях между Израилем и США, Нагель признал, что они дали трещину. Напряженность возникла после подписания меморандума о прекращении огня между США и Ираном 17 июня. Он упрекнул администрацию Трампа в том, что она ставит внутренние вопросы — экономику и цены на нефть — выше надежного ядерного соглашения с Тегераном. По данным Нагеля, только за первые 60 дней действия меморандума Иран может получить около восьми миллиардов долларов от легальной реализации нефтепродуктов.
Нагель более 40 лет служил в Минобороны Израиля и аппарате премьер-министра. Сейчас он работает старшим научным сотрудником Фонда защиты демократий (FDD).