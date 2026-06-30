Euractiv узнал, что Турция рассматривает продажу С-400 Южной Корее

Турция ради закупки американских истребителей F-35 может продать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400 Южной Корее вместо возвращения их России, пишет Euractiv со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что Анкара была исключена из программы поставок F-35 в 2019 году после приобретения российских систем ЗРК, которые, по мнению Вашингтона, предоставляют угрозу для американских технологий, так как они способны собирать радиолокационные данные о F-35.
Euractiv указывает, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки Анкаре в вопросе продажи истребителей. «Я, наверное, сделаю что-то такое, что их (Турцию) очень обрадует», — говорил Трамп.
Греция и Израиль обеспокоены тем, что продажа Анкаре истребителей F-35 изменит военный баланс в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что «серьезно» относится к угрозам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках дипломатического конфликта между странами и намерен обсудить эту проблему с США.
Кроме того, источники Euractiv в израильских службах безопасности отмечают, что некоторые компоненты самолетов F-35 производятся и разрабатываются израильскими компаниями. По их словам, «Иерусалим вряд ли обрадуются, если эти компоненты попадут в турецкий истребитель».
В 2017 году было подписано соглашение, по которому Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. Летом 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35.
В декабре прошлого года Bloomberg писало, что Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России. По словам собеседников издания, отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары с Вашингтоном и проложить путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к истребителям F-35.
Турция также не исключала продажу ЗРК, однако Анкара не сможет продать закупленные у России С-400 без согласования с Москвой, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. При этом в Кремле не считают, что тема возможного возвращения Анкарой ЗРК С-400 может повлиять на отношения между странами.