Первая женщина-президент: в Перу объявили итоги выборов

Согласно финальным данным, которые стали известны 7 июня, Фухимори набрала 50,135% голосов. Ее соперник, представитель левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчес, получил 49,865% поддержки избирателей.
«Обработаны 100% бюллетеней. Мы приближаемся к вступлению на путь порядка и надежды для всех перуанцев», — написала Фухимори в соцсети X, комментируя итоги голосования.
Официальное объявление победителя со стороны Национального избирательного жюри запланировано на 3 июля.
Кейко Фухимори 51 год. Она является дочерью бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 год. В 2000 году он уехал из страны, после чего Конгресс отстранил его от полномочий. В 2007 году политика экстрадировали в Перу. Суд приговорил его к более чем 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. В 2023 году политика помиловали и выпустили.
Церемония инаугурации госпожи Фухимори состоится 28 июля. В этот день она войдет в историю как первая женщина, занявшая пост президента Перу. Глава государства избирается на пятилетний срок.
Ранее Роберто Санчес заявлял, что не намерен признавать правительство Фухимори. Он настаивал на аннулировании результатов голосования, поданных за рубежом, утверждая, что там были допущены нарушения. В случае отмены этих бюллетеней Санчес получал бы преимущество над соперницей. Однако избирательные органы признали его требования голословными.