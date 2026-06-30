Первая женщина-президент: в Перу объявили итоги выборов

Кейко Фухимори 51 год. Она является дочерью бывшего президента Перу Альберто Фухимори, который возглавлял страну с 1990 по 2000 год. В 2000 году он уехал из страны, после чего Конгресс отстранил его от полномочий. В 2007 году политика экстрадировали в Перу. Суд приговорил его к более чем 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. В 2023 году политика помиловали и выпустили.