«Порог провокаций снижается»: эксперт оценил риски конфликта России с Европой

Тут и Польша, которая хочет укрепить собственное положение за счет наращивания военного потенциала и военно-технического сотрудничества с США и другими неевропейскими странами. И Франция, которая хочет сохранить статус великой державы, но сделать это может лишь за счет укрепления положения военно-политического лидера в Евросоюзе. Великобритания, которая компенсирует острый внутренний кризис напористой и крайне антироссийской внешней риторикой и действиями.