«Порог провокаций снижается»: эксперт оценил риски конфликта России с Европой

Оценки Полянского небезосновательны, рассказал Новостям Mail Прохор Тебин. По словам эксперта, конфликт на Украине серьезно напугал и встревожил европейское общество. Острее всего угрозу со стороны России воспринимают в Польше, странах Прибалтики, Дании и ряде других государств. Значительно спокойнее к России относятся в Италии, Испании, Греции и Венгрии.
Евросоюз хочет стать самостоятельным мировым центром силы. Этого можно добиться лишь на почве включения в соперничество великих держав. Европа пытается отстроиться от США и укрепляет образ России как общего врага. При этом у европейцев остаются непростые отношения с Китаем.
Тебин пояснил, что фактор российской угрозы многие европейские страны используют как инструмент для решения собственных внутри- и внешнеполитических задач.
Тут и Польша, которая хочет укрепить собственное положение за счет наращивания военного потенциала и военно-технического сотрудничества с США и другими неевропейскими странами. И Франция, которая хочет сохранить статус великой державы, но сделать это может лишь за счет укрепления положения военно-политического лидера в Евросоюзе. Великобритания, которая компенсирует острый внутренний кризис напористой и крайне антироссийской внешней риторикой и действиями.
По словам эксперта, западные страны воспринимают сдержанную позицию как слабость. С одной стороны, европейцы опасаются эскалации, с другой — чувствуют себя достаточно уверенно, пытаясь усиливать санкции и давление на морскую торговлю России.
Все это ведет к росту рисков в регионе. Возможны инциденты, которые могут привести к непредсказуемой эскалации.
По мнению собеседника Новостей Mail, Европе необходимо отойти от антироссийской риторики и перейти к прагматичному открытому диалогу с Россией о снижении рисков и деконфликтинге. Однако пока европейские страны к такому диалогу не готовы, отметил эксперт.