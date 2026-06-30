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«Порог провокаций снижается»: эксперт оценил риски конфликта России с Европой

Европейские страны наращивают военные расходы, развивают собственный ОПК и усиливают антироссийскую риторику. Ведущий научный сотрудник ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин объяснил Новостям Mail, почему в Европе говорят о военной угрозе и насколько велик риск прямого столкновения с Россией.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Россией раньше 2030 года. По его словам, в странах ЕС идет активная милитаризация, а порог для возможных провокаций снижается.

Оценки Полянского небезосновательны, рассказал Новостям Mail Прохор Тебин. По словам эксперта, конфликт на Украине серьезно напугал и встревожил европейское общество. Острее всего угрозу со стороны России воспринимают в Польше, странах Прибалтики, Дании и ряде других государств. Значительно спокойнее к России относятся в Италии, Испании, Греции и Венгрии.

По мнению Тебина, истинные цели Европы — консолидация Евросоюза на фоне внутренних социально-экономических и политических противоречий, а также непростых отношений с США.

Евросоюз хочет стать самостоятельным мировым центром силы. Этого можно добиться лишь на почве включения в соперничество великих держав. Европа пытается отстроиться от США и укрепляет образ России как общего врага. При этом у европейцев остаются непростые отношения с Китаем.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ

Тебин пояснил, что фактор российской угрозы многие европейские страны используют как инструмент для решения собственных внутри- и внешнеполитических задач.

Тут и Польша, которая хочет укрепить собственное положение за счет наращивания военного потенциала и военно-технического сотрудничества с США и другими неевропейскими странами. И Франция, которая хочет сохранить статус великой державы, но сделать это может лишь за счет укрепления положения военно-политического лидера в Евросоюзе. Великобритания, которая компенсирует острый внутренний кризис напористой и крайне антироссийской внешней риторикой и действиями.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ

По словам эксперта, западные страны воспринимают сдержанную позицию как слабость. С одной стороны, европейцы опасаются эскалации, с другой — чувствуют себя достаточно уверенно, пытаясь усиливать санкции и давление на морскую торговлю России.

Все это ведет к росту рисков в регионе. Возможны инциденты, которые могут привести к непредсказуемой эскалации.

Прохор Тебин
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ

По мнению собеседника Новостей Mail, Европе необходимо отойти от антироссийской риторики и перейти к прагматичному открытому диалогу с Россией о снижении рисков и деконфликтинге. Однако пока европейские страны к такому диалогу не готовы, отметил эксперт.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз не должен «отчаянно стремиться к миру» на Украине. Она подчеркнула, что ЕС не является нейтральной стороной, поскольку поддерживает Киев.

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