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Волгоградцам пришли сообщения об отбое беспилотной опасности

Экстренную информацию от РСЧС о том, что в области объявлена беспилотная опасность, разместили в мобильном приложении МЧС России в 7:08 30 июня.

Жителям Волгоградской области в 11:45 30 июня поступили СМС-сообщения об отбое беспилотной опасности. Регион может вернуться к спокойной жизни.

Экстренную информацию от РСЧС о том, что в области объявлена беспилотная опасность, разместили в мобильном приложении МЧС России в 7:08 30 июня. Волгоградцам советовали занять безопасное место в квартире или доме, выбирая комнату без окон.

Накануне вечером в Волгограде и области объявили о ракетной опасности.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как Волгоград пережил ракетный удар 27 июня, который унёс жизнь двоих жителей областного центра.

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