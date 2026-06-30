Волгоградцам пришли сообщения об отбое беспилотной опасности

Жителям Волгоградской области в 11:45 30 июня поступили СМС-сообщения об отбое беспилотной опасности. Регион может вернуться к спокойной жизни.
Экстренную информацию от РСЧС о том, что в области объявлена беспилотная опасность, разместили в мобильном приложении МЧС России в 7:08 30 июня. Волгоградцам советовали занять безопасное место в квартире или доме, выбирая комнату без окон.
Накануне вечером в Волгограде и области объявили о ракетной опасности.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, как Волгоград пережил ракетный удар 27 июня, который унёс жизнь двоих жителей областного центра.
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