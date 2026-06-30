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Литва отменила договор с Белоруссией о приграничном движении

Сейм Литовской Республики принял решение о денонсации договора с Белоруссией, касающегося приграничного передвижения. Парламентарии проголосовали единогласно, рассмотрение вопроса заняло пару минут.

Источник: Reuters

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что договор о приграничном движении был подписан в 2010 году, однако от другой стороны власти Литвы «так и не получили подтверждения, что процедуры по договоренности завершены». Следовательно, документ утратил свою актуальность.

Соглашение предусматривало упрощение порядка поездок для жителей приграничной зоны. Речь идет о том, что у многих по ту сторону границы проживают родственники или находятся места захоронения близких. Документом допускалось пересечение границы по упрощенным местным разрешениям с правом пребывания на территории соседнего государства до 90 суток в течение полугода.

Литва ратифицировала данный договор в 2011 году. В текст соглашения была включена возможность одностороннего отказа от его исполнения.

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