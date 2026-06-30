Литва отменила договор с Белоруссией о приграничном движении

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что договор о приграничном движении был подписан в 2010 году, однако от другой стороны власти Литвы «так и не получили подтверждения, что процедуры по договоренности завершены». Следовательно, документ утратил свою актуальность.
Соглашение предусматривало упрощение порядка поездок для жителей приграничной зоны. Речь идет о том, что у многих по ту сторону границы проживают родственники или находятся места захоронения близких. Документом допускалось пересечение границы по упрощенным местным разрешениям с правом пребывания на территории соседнего государства до 90 суток в течение полугода.
Литва ратифицировала данный договор в 2011 году. В текст соглашения была включена возможность одностороннего отказа от его исполнения.