Лавров анонсировал открытие посольств в четырех странах Африки

Отдельно Сергей Лавров говорил об экономическом сотрудничестве. Он подчеркнул, что среди безусловных приоритетов России — качественное укрепление торгово-инвестиционных связей с Африкой. По словам министра, объем торговли России со странами Африки в прошлом году превысил $27 млрд и растет быстрыми темпами. При этом, по абсолютным показателям «есть еще куда стремиться», отметил Лавров.