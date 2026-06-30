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Лавров анонсировал открытие посольств в четырех странах Африки

Россия расширяет дипломатическое присутствие в Африке. В ближайших планах открыть посольства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Делового совета при министре иностранных дел.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам министра, развитию отношений со странами Африки способствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте. Лавров напомнил, что в прошлом году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане.

«На очереди начало функционирования дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов», — отметил глава МИД РФ.

Отдельно Сергей Лавров говорил об экономическом сотрудничестве. Он подчеркнул, что среди безусловных приоритетов России — качественное укрепление торгово-инвестиционных связей с Африкой. По словам министра, объем торговли России со странами Африки в прошлом году превысил $27 млрд и растет быстрыми темпами. При этом, по абсолютным показателям «есть еще куда стремиться», отметил Лавров.

«Будем и далее задействовать все имеющиеся возможности для активизации сотрудничества на этом направлении», — заявил Лавров.

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